Правительство увеличило объём финансирования Севастополя и Крыма

https://static.news.ru/photo/3aa15332-737f-11eb-8b9a-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Правительство России приняло решение увеличить финансирование по федеральной целевой программе развития Республики Крым и Севастополя на 117 млрд рублей. Постановление кабмина опубликовано на официальном портале правовых актов.

Документ продлевает федеральную целевую программу до 2025 года включительно, а объём финансирования увеличивает на 9,3% — до 1,374 трлн рублей. Правительство утвердило постановление 11 февраля. Программа реализуется в несколько этапов — 2015--2017, 2018--2020, 2021--2022, 2023--2025 годы.

Ранее в Минэкономразвития рассказали о продлении ФЦП по Крыму и Севастополю на год, но не уточнили, на сколько будет увеличен объём финансирования.

Необходимость очередной корректировки программы предусмотрена продлением срока её реализации, а также включением в том числе объектов и мероприятий комплексного плана по обеспечению надёжного водоснабжения Республики Крым и города Севастополя, — приводит «Интерфакс» слова замглавы министерства Сергея Назарова.

Крымская ФЦП была утверждена в августе 2014 года и корректировалась более 10 раз. Изначально программа была рассчитана до 2020 года включительно.

Крым вошёл в состав России в 2014 году после Евромайдана. Украина считает полуостров временно оккупированной территорией. В Евросоюзе и США действия России называют аннексией. С тех пор в отношении РФ поэтапно вводятся всё новые и новые пакеты санкций.

Как сообщал NEWS.ru, МИД Украины подготовит документы для Европейского союза с просьбой ввести санкции против России из-за нарушения прав человека в Крыму. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба.