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Глава МИД Украины позвал представителей России на саммит по Крыму

14:16, 11 января 2021

Представители России могут приехать в Киев на саммит «крымской платформы», запланированный на май, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул, что приглашает россиян к обсуждению.

Крым вошёл в состав России в 2014 году по итогам референдума, который состоялся на фоне вооружённой смены власти на Украине. Соседняя республика, а также Соединённые Штаты и страны Европы смену юрисдикции полуострова не признали. С тех пор в отношении РФ поэтапно вводятся всё новые и новые пакеты санкций.

В июле 2020 года Киев сообщил о том, что намерен создать международную консультативно-координационную платформу по вопросу возвращения Крыма. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что обсудил подобные проекты с представителями Евросоюза, Великобритании, Турции, Канады и другими партнёрами, писал NEWS.ru.

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