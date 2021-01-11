Глава МИД Украины позвал представителей России на саммит по Крыму

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Представители России могут приехать в Киев на саммит «крымской платформы», запланированный на май, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул, что приглашает россиян к обсуждению.

Крым вошёл в состав России в 2014 году по итогам референдума, который состоялся на фоне вооружённой смены власти на Украине. Соседняя республика, а также Соединённые Штаты и страны Европы смену юрисдикции полуострова не признали. С тех пор в отношении РФ поэтапно вводятся всё новые и новые пакеты санкций.

В июле 2020 года Киев сообщил о том, что намерен создать международную консультативно-координационную платформу по вопросу возвращения Крыма. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что обсудил подобные проекты с представителями Евросоюза, Великобритании, Турции, Канады и другими партнёрами, писал NEWS.ru.