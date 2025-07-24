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24 июля 2025 в 16:36

Появилось первое видео с места крушения Ан-24 в Амурской области

Место крушения самолета Ан-24 Место крушения самолета Ан-24 Фото: t.me/dvtproc*

Сотрудники правоохранительных органов работают на месте крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области, сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры. На опубликованном ведомством видео можно заметить крыло воздушного судна среди поваленных деревьев.

Работники Тындинской транспортной прокуратуры и правоохранительных органов работают на месте крушения, — сказано в сообщении.

После крушения Ан-24 в Амурской области ввели режим чрезвычайной ситуации. Как сообщил губернатор региона Василий Орлов, создан оперативный штаб, который будет работать круглосуточно. В СК отметили, что экипаж и пассажиры, находившиеся на борту, погибли.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенту РФ Владимиру Путину доложили о крушении самолета Ан-24. Он добавил, что доклад о таких событиях — это естественный процесс.

При крушении Ан-24 погибла семья врачей из Тынды. Галина и Алексей Найденовы возвращались с турецкого курорта вместе с внуком. Кроме того, этим рейсом летел известный на Дальнем Востоке торакальный хирург Леонид Майзель.

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