Появились фото с места крушения Ан-24 «112»: правоохранители добрались до места крушения Ан-24 в Амурской области

Правоохранителям удалось добраться до места крушения самолета Ан-24 в Амурской области, сообщает Telegram-канал «112», публикуя соответствующие фотографии. По его данным, от судна практически ничего не осталось, а обломки разбросало на несколько сотен метров.

На кадрах запечатлен поваленный упавшим самолетом участок леса. Где-то все еще горит огонь, дым поднимается с разных мест в районе крушения. Всюду разбросаны фрагмента разбившегося самолета.

В МЧС России сообщали, что к месту авиакатастрофы путь расчищает тяжелая техника, поскольку там отсутствует дорога. На вертолете Ми-8 к месту падения Ан-24 вылетели спасатели из Хабаровска. С собой они везут снаряжение и аварийно-спасательный инструмент. Кроме того, из Благовещенска направили аэромобильную группировку из 40 сотрудников МЧС, включая психологов.

Самолет Ан-24 выполнял рейс Хабаровск — Благовещенск — Тында. На борту находились шесть членов экипажа и 43 пассажира, в том числе дети. По предварительной версии, авиакатастрофа произошла из-за ошибки экипажа.