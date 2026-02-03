Появились данные, как действовал напавший на школу в Уфе

Mash: напавший на школу в Уфе подросток использовал пожарную сигнализацию

Напавший на уфимскую гимназию №16 девятиклассник для отвлечения внимания воспользовался пожарной тревогой, передает Telegram-канал Mash. После, как утверждает канал, он выстрелил из травматического пистолета в учительницу.

По данным Mash, в гимназию №16 он перевелся из другого учебного заведения. Последнее время школьник часто жаловался на педагогов и одноклассников.

Мальчик напал на школу утром 3 февраля. Инцидент произошел на третьем уроке. Первый вице-премьер Башкирии Урал Кильсенбаев опроверг появившуюся в СМИ информацию о пострадавших в результате нападения. Он сообщил, что в школе никто не получил ранений. В настоящее время на месте работают экстренные службы, в том числе реанимобиль.

Ученики гимназии, в свою очередь, рассказали, что сначала услышали шум в коридоре. Учитель закрыл кабинет и велел им забаррикадировать дверь.

До этого суд арестовал 14-летнего подростка из Омской области, подозреваемого в попытке убить учеников и учителей школы. По версии следствия, он готовил нападение с использованием взрывчатки и оружия.