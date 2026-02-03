Общественница назвала возможный мотив нападения ученика на школу в Уфе

Поводом для нападения ученика на школу в Уфе могло стать желание подростка привлечь к себе внимание и проявить лидерские качества, которые не нашли конструктивного выхода, заявила NEWS.ru председатель национального родительского комитета Ирина Волынец. По ее мнению, подобные акты агрессии часто становятся следствием длительного стресса.

Мы видим, что таких случаев нападения на школы, как в Уфе, становится все больше. К сожалению, это происходит от того, что ребенок выражает таким образом свою тревогу, протест с каким-то существующим положением дел. Он через негатив реализовывает себя в этом мире. Это происходит, когда у ребенка нет возможности проявиться иным способом в чем-то конструктивном, позитивном, созидательном, потому что детская энергия, как вода: всегда найдет выход для себя. Для подростка, особенно для мальчика, в таком возрасте очень важно доминировать. Дети хотят проявлять лидерские качества, и если нет возможности иначе это сделать, то, к сожалению, это идет через преступление. Это может быть также следствием какого-то длительного стресса у ребенка, — пояснила Волынец.

По ее словам, ключевой мерой для предотвращения трагедий является доверительное общение родителей с ребенком и его постоянная занятость. Она отметила, что проговаривание проблем ослабляет их напряжение, а кружки и секции дают необходимый выход энергии.

Самая лучшая профилактика нападений на школы — это доверительное общение с ребенком со стороны родителей и других значимых взрослых. Когда проговаривается проблема, то ослабевает ее напряжение. И обязательно, конечно же, следует занимать детей во внеурочное время, на кружках и секциях. Нужно контролировать ребенка не только в оффлайне, но и онлайне, потому что очень много негатива дети получают именно в соцсетях. Через них они подвергаются травле, буллингу, их пытаются вовлечь в террористические организации, вербуют мошенники, — резюмировала Волынец.

Ранее психиатр Василий Шуров заявил, что напавший на уфимскую гимназию № 16 девятиклассник может страдать от психических расстройств. По его словам, необходимо осуществлять тщательный мониторинг социальных сетей подростков с подобными наклонностями.