Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 11:19

Общественница назвала возможный мотив нападения ученика на школу в Уфе

Общественница Волынец: напавший на школу в Уфе ученик нуждался во внимании

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Поводом для нападения ученика на школу в Уфе могло стать желание подростка привлечь к себе внимание и проявить лидерские качества, которые не нашли конструктивного выхода, заявила NEWS.ru председатель национального родительского комитета Ирина Волынец. По ее мнению, подобные акты агрессии часто становятся следствием длительного стресса.

Мы видим, что таких случаев нападения на школы, как в Уфе, становится все больше. К сожалению, это происходит от того, что ребенок выражает таким образом свою тревогу, протест с каким-то существующим положением дел. Он через негатив реализовывает себя в этом мире. Это происходит, когда у ребенка нет возможности проявиться иным способом в чем-то конструктивном, позитивном, созидательном, потому что детская энергия, как вода: всегда найдет выход для себя. Для подростка, особенно для мальчика, в таком возрасте очень важно доминировать. Дети хотят проявлять лидерские качества, и если нет возможности иначе это сделать, то, к сожалению, это идет через преступление. Это может быть также следствием какого-то длительного стресса у ребенка, — пояснила Волынец.

По ее словам, ключевой мерой для предотвращения трагедий является доверительное общение родителей с ребенком и его постоянная занятость. Она отметила, что проговаривание проблем ослабляет их напряжение, а кружки и секции дают необходимый выход энергии.

Самая лучшая профилактика нападений на школы — это доверительное общение с ребенком со стороны родителей и других значимых взрослых. Когда проговаривается проблема, то ослабевает ее напряжение. И обязательно, конечно же, следует занимать детей во внеурочное время, на кружках и секциях. Нужно контролировать ребенка не только в оффлайне, но и онлайне, потому что очень много негатива дети получают именно в соцсетях. Через них они подвергаются травле, буллингу, их пытаются вовлечь в террористические организации, вербуют мошенники, — резюмировала Волынец.

Ранее психиатр Василий Шуров заявил, что напавший на уфимскую гимназию № 16 девятиклассник может страдать от психических расстройств. По его словам, необходимо осуществлять тщательный мониторинг социальных сетей подростков с подобными наклонностями.

Уфа
подростки
школьники
нападения
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме объяснили, что разрушает психику школьников
Наступление ВС РФ на Харьков 3 февраля: авиация устроила ВСУ ад на земле
Более 50 тыс. украинцев остались без света
Школьники массово скупают без паспорта «бодрящие» мармеладки
В файлах Эпштейна нашлось письмо об убитой принцем Эндрю секс-рабыне
Трамп обвинил Гарвард в антисемитизме и потребовал $1 млрд
Политолог ответил, когда сотрудничество РФ и США выйдет на новый уровень
В Госдуме оценили ограничения на финансовые операции россиян
Торговый центр в Петербурге заволокло дымом
Шойгу раскрыл, где Россия представит последние достижения своего ОПК
В российском регионе ввели ограничения на продажу алкоголя
Пасынок Сырского предрек отчиму трагический конец
Сказал уходить и направил пистолет: почему мальчик напал на гимназию в Уфе
Два района Киева остались без тепла
В Кировской области восстановили движение после схода вагонов
В Совбезе раскрыли детали переговоров с Мьянмой
Появились новые подробности о нападении со стрельбой на школу в Уфе
Королевская семья Британии: новости, Эпштейн знакомил Эндрю с россиянками
Стала известна пугающая версия об убийстве мальчика в Петербурге
Автомат школьника из Уфы оказался «игрушкой» из детского магазина
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Семья и жизнь

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
Семья и жизнь

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.