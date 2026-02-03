Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 10:15

Мэр Уфы прибыл на место инцидента в гимназии №16

Мэр Уфы Мавлиев сообщил об оперативной реакции служб на инцидент в гимназии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Экстренные службы оперативно отреагировали на инцидент в гимназии № 16 в Уфе, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Ратмир Мавлиев. В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются.

По инциденту в гимназии № 16, все обстоятельства выясняем. Сам на месте. Все службы среагировали оперативно, — написал Мавлиев.

Ранее сообщалось, что девятиклассник совершил нападение на школу в Уфе. Мальчик был вооружен травматическим пистолетом. В результате нападения ранена учительница. На место прибыли медики и полиция. Злоумышленника задержали.

В день нападения по всех школах в Уфе проходила учебная тревога, поэтому не все сразу поняли, что атака настоящая. Позже выяснилось, что девятиклассник за день до инцидента опубликовал в соцсетях песню о стрельбе и предупредил о готовящейся атаке.

До этого сообщалось, что в Нижнекамске 13-летний ученик напал на уборщицу школы с ножом. Подросток также разбрасывал петарды в учреждении. По словам других учащихся, они услышали два громких хлопка, доносившихся из коридора. Лицеисты в момент нападения закрылись в кабинетах. После этого всех эвакуировали. На месте работают экстренные службы. Преступника задержали.

Уфа
нападения
школьники
школы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подозреваемого в убийстве мальчика доставят в суд 3 февраля
Иран может пойти на большую уступку США
Четырехлетняя девочка погибла на глазах матери
Стало известно, что грозит убийце девятилетнего Паши в Санкт-Петербурге
В МИД России исключили демарши за полтора дня до истечения срока ДСНВ
Маск заявил о начале в США гражданской войны
Дети депутата Госдумы Дорошенко фигурируют в уголовном деле о мошенничестве
В Госдуме предложили ввести субсидии на ЖКХ за помощь в уборке снега
Известный 26-летний бодибилдер умер во сне
«Лечение рака без химиотерапии»: глава РАН рассказал о прорывной разработке
Жительница Новосибирска хочет добиться компенсации за смерть дочери в ДТП
На Западе решили, как будут отвечать на нарушение перемирия на Украине
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 3 февраля: где сбои в России
Диброва рассказала, как подбирает свой гардероб
Криминалист ответил, кто мог подтолкнуть ученика к нападению на школу в Уфе
Вулкан Шивелуч получил красный код авиационной опасности
Бывший завод General Motors в Шушарах больше не простаивает
Ученик гимназии в Уфе поделился пугающими подробностями нападения на школу
Погода в Москве во вторник, 3 февраля: мороз ослабнет уже к вечеру?
Матерей и погибших новорожденных в Новокузнецке направят на экспертизы
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Семья и жизнь

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
Семья и жизнь

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.