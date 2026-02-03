Мэр Уфы прибыл на место инцидента в гимназии №16 Мэр Уфы Мавлиев сообщил об оперативной реакции служб на инцидент в гимназии

Экстренные службы оперативно отреагировали на инцидент в гимназии № 16 в Уфе, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Ратмир Мавлиев. В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются.

По инциденту в гимназии № 16, все обстоятельства выясняем. Сам на месте. Все службы среагировали оперативно, — написал Мавлиев.

Ранее сообщалось, что девятиклассник совершил нападение на школу в Уфе. Мальчик был вооружен травматическим пистолетом. В результате нападения ранена учительница. На место прибыли медики и полиция. Злоумышленника задержали.

В день нападения по всех школах в Уфе проходила учебная тревога, поэтому не все сразу поняли, что атака настоящая. Позже выяснилось, что девятиклассник за день до инцидента опубликовал в соцсетях песню о стрельбе и предупредил о готовящейся атаке.

До этого сообщалось, что в Нижнекамске 13-летний ученик напал на уборщицу школы с ножом. Подросток также разбрасывал петарды в учреждении. По словам других учащихся, они услышали два громких хлопка, доносившихся из коридора. Лицеисты в момент нападения закрылись в кабинетах. После этого всех эвакуировали. На месте работают экстренные службы. Преступника задержали.