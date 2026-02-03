Зимняя Олимпиада — 2026
03 февраля 2026 в 11:35

Родственникам погибших в авиакатастрофе под Орском выплатят по 1 млн рублей

Росавиация: семьи погибших в катастрофе под Оренбургом получат по 1 млн рублей

Фото: РИА Новости
Родственникам погибших в катастрофе самолета Diamond DA-40 в Оренбуржье выплатят по 1 млн рублей, заявили в Росавиации. В настоящее время на месте авиакатастрофы продолжают работу эксперты для установления всех обстоятельств случившегося.

Родственникам каждого из погибших через страховую компанию будут выплачены средства в размере 1 млн рублей, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Глава Росавиации Дмитрий Ядров заслушал доклады ректора СПбГУ ГА Юрия Михальчевского и специалистов центрального аппарата и Приволжского МТУ. Он также провел осмотр района происшествия с воздуха на поисково-спасательном вертолете.

Эксплуатация самолетов Diamond DA-40 в учебных заведениях Росавиации приостановлена для проведения внепланового технического аудита парка.

Ранее сообщалось, что жертвами авиакатастрофы в Орске стали три человека. Это пилот Василий Н. 1989 года рождения, а также курсанты Тимофей К. и Дмитрий С. 2005 и 2004 года рождения соответственно. Борт пропал с радаров около 10:40 мск 2 февраля. Позже обломки Diamond обнаружили в поселке Джанаталап.

