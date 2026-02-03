Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 11:44

Врач дала советы о детском питании зимой

Врач Головчанская: замороженные овощи помогут поддержать уровень витаминов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Замороженные овощи в детском рационе зимой помогут поддержать баланс витаминов, рассказала «Газете.Ru» гастроэнтеролог Татьяна Головчанская. Она призвала также использовать консервированные продукты. По словам специалиста, замороженные овощи ничем не хуже свежих.

Не стоит зацикливаться только на свежих овощах и фруктах. Заморозка, консервация, сушка — отличные зимние помощники. Замороженная брокколи или ягодная смесь по составу ничуть не уступают августовским дарам с грядки. А банки с горошком или кукурузой выручают в минуты авитаминозной тоски, — рассказала Головчанская.

По словам врача, даже в зимний сезон детям не нужны дополнительные аптечные препараты, если их рацион достаточно разнообразен. Она отметила, что дети должны питаться так же как родители.

Ранее нутрициолог Ольга Титова рассказала, что в зимний рацион рекомендуется включать яблоки, груши, сливы, апельсины, мандарины, грейпфрут, айву и помело. Она также призвала регулярно употреблять замороженные ягоды, в том числе бруснику, чернику, смородину, клюкву, облепиху, малину и землянику.

дети
витамины
овощи
здоровье
