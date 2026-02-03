Зимняя Олимпиада — 2026
03 февраля 2026 в 11:21

Психолог объяснила страх мужчин перед «тарелочницами»

Психолог Сурина: боязнь меркантильных женщин вызвана негативным опытом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Мужской страх перед так называемыми тарелочницами зачастую вызван негативным опытом, заявила 360.ru психолог Ангелина Сурина. Как правило, он появляется, когда человек ранее общался только с меркантильными женщинами. Эксперт также связала избегание «тарелочниц» с боязнью взять ответственность.

Мужчины не хотят платить под плеткой, они хотят искренне заплатить за девушку. А некоторые из них просто не понимают, как это важно. У них нет жизненного опыта, позволяющего прочувствовать, тот тестостерон, когда ты берешь ответственность не только за себя. Ты берешь ответственность за свою женщину и решаешь ее проблемы, — высказалась Сурина.

Она отметила, что другая часть мужчин отказывается платить за избранницу на свидании из-за нарциссизма. По ее словам, такие мужчины убеждены, что их должны любить просто так. Причина такого поведения порой кроется и в психологической незрелости, а также в зависимости от матери, подытожила психолог.

Ранее психолог Евгения Александрова заявила, что месяцы переписок в мессенджерах сигнализируют о нежелании мужчины встречаться с женщиной. По ее мнению, главным маркером того, что представитель сильного пола не готов к серьезным отношениям, становится диссонанс между словами и реальными действиями партнера.

