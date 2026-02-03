Зимняя Олимпиада — 2026
03 февраля 2026 в 10:31

Криминалист назвал ответственных за нападение ученика на школу в Уфе

Криминалист Игнатов: родители ответственны за нападение подростка на школу в Уфе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Родители девятиклассника из Уфы, который устроил нападение на местную школу с пневматическим оружием, должны были знать о его увлечениях, заявил NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. По его словам, учителям данного образовательного учреждения также было необходимо проявить бдительность.

Пусть психиатры решают, здоровый он (напавший на школу в Уфе подросток. — NEWS.ru) или нет. Никто же не замечал странностей во время его обучения, ни один учитель не бил в набат. Он проучился до девятого класса, и вдруг стал невменяемым? Такого не бывает. Я бы не списывал все на невменяемость. Основная причина — родители и школа не заметили интересы подростка. Они обязаны интересоваться, чем увлекается ребенок. Это их обязанность по воспитанию, — высказался Игнатов.

Ранее в МВД Башкирии сообщили, что девятиклассник, напавший на гимназию в Уфе, выстрелил из пластикового пневматического оружия в учителя и троих одноклассников. По информации ведомства, школьник также бросил петарду во время инцидента. Прибывшие на место сотрудники Росгвардии задержали подростка.

