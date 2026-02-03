Зимняя Олимпиада — 2026
03 февраля 2026 в 10:21

«Искали четыре дня»: правоохранители о задержании убийцы девятилетнего Паши

RT: следователи не верят, что убийца девятилетнего Паши хотел сдаться полиции

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Пропавшего в Санкт-Петербурге девятилетнего школьника искали четыре дня, сообщил RT источник в правоохранительных органах. По его словам, следователи не верят, что подозреваемый в убийстве хотел сдаться полиции самостоятельно. Собеседник издания обратил внимание, что у задержанного было достаточно времени и возможностей, чтобы это сделать.

Ребенка искали четыре дня, у подозреваемого было достаточно времени и возможностей для этого, — рассказали в СК.

Отмечается, что фигурант дела признал вину в содеянном. По версии следствия, после совершения преступления подозреваемый сменил машину для того, чтобы было удобнее скрываться от правоохранителей.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в убийстве девятилетнего школьника из Санкт-Петербурга заявил на допросе, что предлагал мальчику интим за деньги. По его словам, ребенок сел к нему в машину, но быстро передумал и попросил оплатить свое молчание.

Санкт-Петербург
убийства
школьники
следствие
