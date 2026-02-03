Зимняя Олимпиада — 2026
03 февраля 2026 в 11:19

Росавиация остановила эксплуатацию самолетов Diamond DA-40 после крушения

Использование самолетов Diamond DA-40 приостановили после крушения в Оренбуржье

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
После катастрофы в Оренбуржье Росавиация приняла решение приостановить эксплуатацию самолетов Diamond DA-40 в учебных заведениях, сообщили в Федеральном агентстве воздушного транспорта. Это сделано для проведения технического аудита и проверки безопасности полетов на данных воздушных судах.

Эксплуатация самолетов Diamond DA-40 в учебных заведениях Росавиации временно приостановлена для проведения внепланового технического аудита парка этих машин, — говорится в сообщении.

Расследование авиакатастрофы ведет Межгосударственный авиационный комитет совместно с экспертами Росавиации. Основная задача — выяснить все детали и причины случившегося, а также разработать меры, которые помогут избежать подобных инцидентов в будущем. В Росавиации отметили, что, пока расследование не завершено, делать выводы о причинах трагедии преждевременно.

Ранее в Оренбургской области произошло крушение учебно-тренировочного самолета Diamond Aircraft. Воздушное судно принадлежало Санкт-Петербургскому государственному университету гражданской авиации. По предварительным данным, причиной катастрофы могла стать ошибка пилотирования или неисправность.

авиакатастрофы
крушения
Росавиация
самолеты
приостановки
