СК возбудил дело о покушении на убийство после стрельбы в уфимской гимназии

Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено по факту нападения девятиклассника на гимназию № 16 в Уфе, сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по Башкирии Евгений Каневский. Расследование также ведется по статье о халатности.

Возбуждены уголовные дела, в том числе о халатности. Организован комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств, — сказал Каневский.

Ранее сообщалось, что девятиклассник совершил нападение на школу в Уфе. По предварительным данным, мальчик был вооружен травматическим пистолетом. На место прибыли медики и полиция. Злоумышленника задержали.

В день нападения во всех школах в Уфе проходила учебная тревога, поэтому не все сразу поняли, что атака настоящая. Позже выяснилось, что девятиклассник за день до инцидента опубликовал в соцсетях песню о стрельбе и предупредил о готовящейся атаке.

В МВД Башкирии сообщили, что девятиклассник, напавший на гимназию в Уфе, выстрелил из пластикового пневматического оружия в учителя и троих одноклассников. По информации ведомства, школьник также бросил петарду во время инцидента. Прибывшие на место сотрудники Росгвардии задержали подростка.