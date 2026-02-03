Зимняя Олимпиада — 2026
03 февраля 2026 в 11:04

СК возбудил дело о покушении на убийство после стрельбы в уфимской гимназии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено по факту нападения девятиклассника на гимназию № 16 в Уфе, сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по Башкирии Евгений Каневский. Расследование также ведется по статье о халатности.

Возбуждены уголовные дела, в том числе о халатности. Организован комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств, — сказал Каневский.

Ранее сообщалось, что девятиклассник совершил нападение на школу в Уфе. По предварительным данным, мальчик был вооружен травматическим пистолетом. На место прибыли медики и полиция. Злоумышленника задержали.

В день нападения во всех школах в Уфе проходила учебная тревога, поэтому не все сразу поняли, что атака настоящая. Позже выяснилось, что девятиклассник за день до инцидента опубликовал в соцсетях песню о стрельбе и предупредил о готовящейся атаке.

В МВД Башкирии сообщили, что девятиклассник, напавший на гимназию в Уфе, выстрелил из пластикового пневматического оружия в учителя и троих одноклассников. По информации ведомства, школьник также бросил петарду во время инцидента. Прибывшие на место сотрудники Росгвардии задержали подростка.

убийства
нападения
школы
школьники
Уфа
СК РФ
уголовные дела
