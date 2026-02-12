Власти рассказали о состоянии женщины после стрельбы в российском техникуме

Сотрудница техникума в Анапе, которая пострадала в результате стрельбы в здании учебного заведения, доставят в краевую клиническую больницу, заявили в оперативном штабе Краснодарского края. Женщина получила огнестрельное ранение.

Сотрудницу анапского техникума с огнестрельным ранением перевозят в краевую больницу. Состояние женщины остается тяжелым, но стабильным, состояние еще одного раненого студента — средней тяжести. Медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме, — сказано в сообщении.

Ранее в Краснодарском крае был задержан соучастник стрельбы в техникуме Анапы. В результате нападения погиб охранник учебного заведения и еще два человека получили ранения. Задержанный — одногруппник семнадцатилетнего стрелка. Его подозревают в подстрекательстве к убийству и к покушению на убийство.

Ранее депутат Брянской областной думы и заместитель председателя Всемирного русского народного собора Михаил Иванов заявил, что охранник техникума, который ценой собственной жизни защитил студентов от вооруженного нападавшего, заслуживает посмертного государственного признания. По его убеждению, решительные действия мужчины спасли десятки жизней.