Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 февраля 2026 в 12:32

Соучастника стрельбы в техникуме Анапы задержали под Краснодаром

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Правоохранители задержали соучастника стрельбы в техникуме Анапы, где погиб охранник, и были ранены еще два человека, заявили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю. По информации ведомства, речь идет об одногруппнике 17-летнего стрелка. Его подозревают в подстрекательстве к совершению убийства и покушению на убийство.

Злоумышленник сообщил своему одногруппнику о намерении совершить нападение <...> с целью убийства работников и учащихся техникума. Зная об этом, подозреваемый <...> в том числе путем провокации стал склонять его к совершению особо тяжких преступлений, — подчеркнули в СК.

Ранее сообщалось, что подозреваемого в стрельбе в техникуме Анапы задержали и допросили. Следствие уже готовится ходатайствовать о его аресте. Одна из студенток рассказала, что молодой человек, возможно, имел проблемы с психическим здоровьем.

До этого стало известно, что охранник техникума получил смертельное ранение, несмотря на бронежилет. По словам директора учреждения Евгении Пономаревой, первый выстрел раздался на улице. Сотрудник увидел происходящее снаружи здания и сразу заблокировал двери. Его четкие действия помогли избежать множества жертв.

Анапа
стрельба
задержания
техникумы
СК РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Это титан»: Резник, Барщевский, Москалькова прощаются с адвокатом Падвой
«Развивающийся мессенджер»: в Кремле назвали лучшую альтернативу Telegram
Врач перечислила основные симптомы метеочувствительности
«Товарооборота нет»: Песков высказался о возможных пошлинах США из-за Кубы
Получившая срок за воровство француженка выиграла второе золото Олимпиады
Почему не работает Telegram сегодня, 12 февраля: замедление, разблокировка
Гигантская сосулька напугала жителей Петропавловска-Камчатского
Фигурист Энберт оценил шансы Малинина на второе золото Олимпиады-2026
Появились кадры, как САУ Caesar проиграла битву российскому «Ланцету»
Цены на билеты с участием Ефремова взлетели до московской зарплаты
В Кремле пообещали следить за ситуацией с резким ростом тарифов ЖКХ
В МИД раскрыли, почему Европа не даст 250 истребителей Киеву
Нарколог назвал заболевания, повышающие риски развития зависимости
Москалькова вспомнила, как гениальное чутье Падвы спасло человека от тюрьмы
Экономист раскрыл, как мошенники оформляют кредиты по старым номерам
Зеленский приказал составить международные договоры о гарантиях Украине
Песков назвал причину ограничения работы WhatsApp в России
«Скоро сдохнет»: депутат Рады сделал мрачный для Украины прогноз
В Дзержинске назвали последствия новой атаки ВСУ
Психиатр объяснил кардинальные изменения во внешности Галкина и Пугачевой
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.