Соучастника стрельбы в техникуме Анапы задержали под Краснодаром

Правоохранители задержали соучастника стрельбы в техникуме Анапы, где погиб охранник, и были ранены еще два человека, заявили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю. По информации ведомства, речь идет об одногруппнике 17-летнего стрелка. Его подозревают в подстрекательстве к совершению убийства и покушению на убийство.

Злоумышленник сообщил своему одногруппнику о намерении совершить нападение <...> с целью убийства работников и учащихся техникума. Зная об этом, подозреваемый <...> в том числе путем провокации стал склонять его к совершению особо тяжких преступлений, — подчеркнули в СК.

Ранее сообщалось, что подозреваемого в стрельбе в техникуме Анапы задержали и допросили. Следствие уже готовится ходатайствовать о его аресте. Одна из студенток рассказала, что молодой человек, возможно, имел проблемы с психическим здоровьем.

До этого стало известно, что охранник техникума получил смертельное ранение, несмотря на бронежилет. По словам директора учреждения Евгении Пономаревой, первый выстрел раздался на улице. Сотрудник увидел происходящее снаружи здания и сразу заблокировал двери. Его четкие действия помогли избежать множества жертв.