Во Владивостоке заметили полуголого «гладиатора» с табличкой «Ищу жену» Мужчина в образе гладиатора вышел на улицы Владивостока в поисках жены

Фото: shutterstock.com

Житель Владивостока в образе гладиатора прошелся по городу в поисках жены. Как сообщает Telegram-канал «Владивосток № 1», мужчина появился на улице в шлеме, набедренной повязке и с бутафорским мечом.

Пользователи соцсетей пишут, что «гладиатор» ходил по центральной части города и знакомился с девушками. В руках у него была табличка с надписью «Ищу жену».

Это уже не первый подобный случай во Владивостоке. Ранее, когда город праздновал День рыбака, на набережной была замечена девушка в свадебном платье и с плакатом «Ищу мужа». Тогда за акцией наблюдало множество людей, в том числе и гостей, прибывших на праздничные мероприятия.

После появления «гладиатора» местные жители гадают, связаны ли эти события. Некоторые пользователи социальных сетей допускают, что произошедшее — часть рекламной акции. Также есть версия о проигранном споре и даже новых тенденциях в сфере знакомств.

Ранее жители Владивостока поделились кадрами с ледяными облаками, которые появились над Японским морем. Явление стало следствием снижения температуры. На снимках можно увидеть, как над водной гладью поднимаются волны густого тумана.