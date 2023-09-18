Полиция нашла мужчину, кинувшего гранату в людей на Ставрополье

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Полиция города Буденновска Ставропольского края установила личность мужчины, который ранее кинул гранату в толпу, сообщил Telegram-канал SHOT. Он был задержан и доставлен в отделение.

В настоящий момент с Артемом М. работают следователи. Подозреваемому оказалось 28 лет. Он кинул гранату в толпу в ходе ссоры.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел около ресторана «Gogoль». Во время словесной перепалки на улице около заведения мужчина бросил гранату под ноги оппонентам. После этого он скрылся с места преступления.

По предварительной информации, пострадали четыре человека. Они получили осколочные ранения мягких тканей. Состояние пострадавших оценивается как легкой степени тяжести. Все были отправлены на амбулаторное лечение.

Ранее житель Казани получил ранения после того, как в руке у него взорвалась граната. Мужчина считал боеприпас сувенирным. Чтобы убедиться в этом, он выдернул чеку. В результате взрыва у него оказалась повреждена кисть. По предварительной информации, мужчина приобрел гранату в местном оружейном магазине. Снаряд был предназначен для страйкбола.