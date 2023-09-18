Четыре человека пострадали при взрыве гранаты у ресторана на Ставрополье

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Ставропольском крае четыре человека пострадали при взрыве гранаты в ходе бытовой ссоры, сообщает Telegram-канал SHOT. Они получили осколочные ранения мягких тканей и отправлены на амбулаторное лечение.

Инцидент произошел поздно вечером 17 сентября в городе Буденновске. Местный житель устроил ссору с посетителями ресторана «Gogoль». Во время словесной перепалки он бросил им под ноги предмет, похожий на гранату, после чего прогремел взрыв.

Злоумышленник с места происшествия скрылся. Его ищет полиция.

По сведения KP.RU, конфликт произошел между двумя группами посетителей ресторана, а гранату в ходе ссоры применил 28-летний военнослужащий. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Ранее в городе Россоши Воронежской области трое мужчин погибли в результате взрыва гранаты во дворе частного дома. По предварительной версии, взрыв мог произойти из-за небрежного обращения с боеприпасом. В результате происшествия пострадали еще два человека, которые в момент взрыва находились в доме.

В деревне Никульское Ярославской области мужчина бросил гранату внутрь жилого дома. Ранения получили три человека, среди них женщина и священнослужитель. Всего в доме находились 16 человек, но многие успели выбежать наружу до взрыва.