Стали известны подробности взрыва гранаты под Ярославлем У пострадавшего при взрыве гранаты под Ярославлем извлекли 80 осколков

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В деревне Никульское Ярославской области мужчина бросил гранату внутрь жилого дома. Ранения получили три человека, среди них женщина и священнослужитель. Еще один пострадавший рассказал «360», что у него извлекли 80 осколков. Он подчеркнул, что сильнее всего пострадал священник — он не может ходить, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Граната была брошена после того, когда практически никого не было, и то не думаю, что тут стечение обстоятельств, потому что мы пытались ее забрать. Он ослабил руку, мы ее успели перекинуть дальше, она уже была «на взводе». <...> У меня порядка 80 осколков насчитали, — отметил пострадавший.

Он подчеркнул, что взрыв устроил общий знакомый компании, жена которого также находилась в этот день с ними, мотивом могла послужить ревность. Собеседник издания уточнил, что мужчина за полчаса приехал и оценил обстановку. По его словам, всего в доме находилось 16 человек, но почти все уже вышли на улицу, когда злоумышленник кинул внутрь гранату. Пострадавший добавил, что последствия могли бы оказаться страшнее, если бы не удалось отбросить взрывчатку.

Мы же не можем отвечать за его действия, потому что он мог же и не заходить в дом, открыть двери и бросить туда эти взрывчатые вещества. Тогда было бы вообще все по-другому. Мы ее перекинули за диван. Сотрудники полиции сказали, что нам просто повезло, то есть все основные осколки ушли в другую сторону, — заключил собеседник издания.

В силовых структурах Ярославской области ранее рассказали, что взрыв в частном доме устроил сотрудник ФСИН из другого региона. Мужчина находится в процессе развода, в ведомстве при этом считают, что называть мотивом ревность пока рано.