В Казани мужчина неудачно протестировал «сувенирную» гранату, выдернув чеку Mash: в Казани мужчина лишился руки в результате взрыва страйкбольной гранаты

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Житель Казани получил ранения после того, как у него в руке взорвалась граната, сообщает Telegram-канал Mash Iptash. По информации канала, мужчина считал боеприпас сувенирным и, чтобы убедиться в этом, выдернул чеку. Взрывом ему разорвало кисть.

Как пишет Mash, гранату мужчина приобрел в местном оружейном магазине. Снаряд был предназначен для страйкбола. Вероятно, из этого казанец сделал вывод, что боеприпас ему не навредит. Вернувшись домой, он решил протестировать покупку, что спровоцировало взрыв, говорится в публикации.

Сейчас пострадавший находится в больнице. Медикам предстоит провести операцию по восстановлению поврежденной конечности.

Ранее в Казани мужчина в военной форме взорвал светошумовую гранату у подъезда многоквартирного дома в Советском районе. Присутствие нескольких детей его не смутило. Более того, мужчина активно беседовал с ними, предлагая бросить снаряд в кусты. Затем он выдернул чеку и швырнул гранату. После взрыва у припаркованных вблизи автомобилей сработала сигнализация.

До этого в Москве с тяжелым ранением госпитализировали мужчину после взрыва в квартире. Как установили правоохранители, там сдетонировала граната.