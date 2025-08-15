Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 16:50

Подросток сбил на самокате трехлетнего мальчика в российском городе

В Ульяновске подросток на самокате сбил трехлетнего мальчика

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Ульяновске подросток на самокате сбил трехлетнего мальчика на беговеле, сообщили журналистам в региональном управлении МВД. Пострадавшего ребенка доставили в больницу. На месте работают сотрудники ГАИ, передает РИА Новости.

Подросток 2009 года рождения, двигаясь на электросамокате, совершил наезд на малолетнего 2022 года рождения, который передвигался на беговеле по тротуару, — говорится в сообщении.

Ранее в Москве 16-летний подросток на арендованном под чужим аккаунтом электросамокате попал под автобус и погиб. Он катался вместе с другом на улице Никулинской. Второму юноше оказали медпомощь. Правоохранители организовали проверку.

До этого мальчик упал с электросамоката, потерял сознание и умер в селе Волчиха Алтайского края. У 10-летнего ребенка диагностировали перелом черепа. Родители приобрели электросамокат за три дня до трагедии. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Курьер на электросамокате ранее сбил пятилетнюю девочку на Московском шоссе в Рязани. По предварительной информации, он протащил ребенка по асфальту несколько метров и скрылся. У девочки диагностировали черепно-мозговую травму. Родители написали заявление в полицию.

Россия
Ульяновск
самокаты
аварии
дети
