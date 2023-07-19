Подросток погиб в драке под Волгоградом

Фото: СК РФ

В Суровикино Волгоградской области 14-летний подросток умер во время драки, сообщается на сайте регионального СК. Накануне вечером подростка ударил в грудь кулаком 18-летний молодой человек, что и привело к летальному исходу. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Сразу же после причиненного телесного повреждения потерпевший потерял сознание и скончался до прибытия медицинских работников. По предварительным данным, причиной смерти школьника явилась тупая травма груди с развитием внутреннего кровотечения, — говорится в сообщении.

Второй участник драки задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, назначен комплекс судебных экспертиз.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае подросток облил 15-летнюю знакомую горючей смесью и поджег. Девочку госпитализировали с ожогами 90% тела, она находилась в коме, и 18 июля врачи констатировали смерть. На подростка завели уголовное дело, суд арестовал его на два месяца.