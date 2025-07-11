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11 июля 2025 в 14:38

Водоворот утянул на дно 12-летнюю девочку

В Волгоградской области водоворот в реке Хопер затянул 12-летнюю девочку

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Урюпинском районе Волгоградской области 12-летняя девочка утонула во время купания в реке Хопер, сообщили в региональном Следственном комитете России. Представители СК уточнили, что во время купания ребенка затянул водоворот.

Находившаяся рядом взрослая женщина также была втянута в омут, однако ей удалось самостоятельно выбраться, — уточнили в СК.

Инцидент произошел на необорудованном пляже, где ребенок отдыхал вместе с родственниками. Для поисков ребенка спасательные службы направили на место происшествия сотрудников аварийно-спасательных подразделений, включая водолазов. Следователи выясняют детали случившегося. В СК также напомнили о необходимости соблюдать меры безопасности при нахождении на водоемах.

Ранее в США на озере Мичиган произошла трагедия с 20-летним парнем, который страдал расстройством аутистического спектра, и его отцом. Оба утонули, когда играли с мячом. Родственник погибших утверждает, что причиной несчастного случая стало внезапное «второе дно» в водоеме.

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