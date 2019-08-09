https://static.news.ru/photo/1ea22858-bac8-11e9-bbb2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина заявила, что члены организации, которую она возглавляет, не поднимали флаг Украины в Судаке. По её словам, это выходка пьяного туриста из соседней страны.

Ранее советник председателя Херсонской областной государственной администрации Богдан Ковалёв сообщил, что флаг Украины был поднят в городе Судак в Крыму. По его словам, это сделали местные патриоты в память об украинских солдатах, погибших в Донбассе 6 августа.

Некоторые украинские туристы на отдыхе навеселе иногда могут сделать необдуманные поступки, — считает Гридчина.

Она добавила, что администрации Херсонской области следует экономически развивать свою территорию, а не радоваться вывешенным флагам. Кроме того, она надеется, что на том месте появятся ещё флаги России и Белоруссии, как символ дружбы между тремя странами, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru, украинский лидер Владимир Зеленский, находясь в Анкаре с официальным визитом, заявил, что Крымский полуостров обязательно вернётся под контроль Киева.