https://static.news.ru/photo/6a271476-ba9d-11e9-b877-fa163e074e61_660.jpg Генуэзская крепость в Судаке Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Флаг Украины подняли в городе Судак в Крыму.

Об этом сообщил советник председателя Херсонской областной государственной администрации Богдан Ковалёв в своём Facebook.

По его словам, это сделали «местные патриоты Украины» в память об украинских солдатах, погибших в Донбассе 6 августа, передаёт телеканал « 360 ».

Ранее News.ru писал о том, что представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило о своей непричастности к обстрелу, при котором погибли четыре украинских силовика.