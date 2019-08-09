Флаг Украины подняли в городе Судак в Крыму.
Об этом сообщил советник председателя Херсонской областной государственной администрации Богдан Ковалёв в своём Facebook.
По его словам, это сделали «местные патриоты Украины» в память об украинских солдатах, погибших в Донбассе 6 августа, передаёт телеканал «
Ранее News.ru писал о том, что представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило о своей непричастности к обстрелу, при котором погибли четыре украинских силовика.