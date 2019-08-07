Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило о своей непричастности к обстрелу, при котором погибли четыре украинских силовика.
… проведено разбирательство по факту гибели военнослужащих вооружённых формирований Украины, результаты которого свидетельствуют о невозможности совершения обстрела с позиций ДНР, — сказал представитель ДНР.
Как уточнили в ведомстве, силовики погибли из-за неосторожного обращения с боеприпасами.
Как ранее писал News.ru, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что звонил российскому лидеру Владимиру Путину из-за гибели украинских военных в Донбассе.