Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

По меньшей мере 18 человек погибли и более 100 пострадали от взрыва бомбы у полицейского участка на западе Кабула.

Как сообщает телеканал Tolo News, среди раненых есть женщины и дети, повреждены здания рядом с полицейским участком. По предварительным данным, бомба была спрятана в автомобиле. Как писал News.ru ранее, представитель...