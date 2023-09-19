Подмосковные врачи спасли трехлетнего ребенка с деталью конструктора в носу В Видном врачи извлекли из носа трехлетнего ребенка деталь конструктора

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковном Видном врачи извлекли из носа трехлетнего ребенка деталь конструктора, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области. За время нахождения детали в ноздре у ребенка развился отек слизистой оболочки носа, а также носовых раковин.

Фото: mz.mosreg.ru

После проведения риноскопии в правой ноздре была обнаружена деталь конструктора. Уже плотно зафиксировавшееся в носовом ходе инородное тело спровоцировало отек слизистой оболочки носа, носовых раковин. Инородный предмет был успешно извлечен, — рассказала заведующая оториноларингологическим отделением Видновской больницы Кристина Таджикулова.

По ее словам, родители вовремя обратили внимание на то, что ребенок стал хуже дышать. Врач отметила, что позднее застрявшая в носу деталь могла привести к отеку и воспалительному процессу, и как следствие, синуситу. Она добавила, что если бы предмет прошел глубже в нос, потребовалось бы оперативное вмешательство.

Ранее в Уфе врачи извлекли из живота трехлетнего ребенка 10 магнитных шариков диаметром 3 мм каждый. В Минздраве уточнили, что ребенка успели вовремя обследовать, он не пострадал.