Под Тулой разбился автобус с сотрудниками «Магнита»

Фото: Соцсети

В городе Узловая под Тулой разбился автобус с сотрудниками магазина «Магнит», сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. По предварительным данным, водитель уснул за рулем, из-за чего врезался в припаркованный на обочине автопоезд.

В настоящее время установлено, что напротив дома № 1 по ул. Тульской г. Узловая произошло ДТП с автобусом, перевозящим работников магазинов сети «Магнит» по маршруту Тула —Узловая — Новомосковск, — говорится в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов также установили, что собственник автобуса допустил выезд на маршрут транспортного средства с нарушениями.

Количество пострадавших в результате ДТП не уточнялось. Все они были доставлены в медицинское учреждение.

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