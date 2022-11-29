В Петербурге водитель на «Газели» проехался по женщине на тротуаре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Петербурге водитель на «Газели» сбил женщину на тротуаре и проехался по ней, передает Telegra-канал SHOT. Водитель сдавал назад и не заметил 75-летнюю женщину. По сведениям канала, она попала в реанимацию, за ее жизнь борются врачи. У нее диагностировали травмы головы, сотрясение и перелом ноги.

В Питере водитель на «Газели» проехался по бабушке на тротуаре. Та спокойно шла и явно не ожидала такого «сюрприза» со спины. 75-летняя женщина, по нашим данным, в итоге попала в реанимацию. У нее диагностировали травмы головы, сотрясение и перелом ноги. Сейчас за ее жизнь борются врачи. С водителем работают полицейские, — указано в сообщении.

Вечером 27 ноября на улице Свободы в Москве легковой автомобиль Kia вылетел на тротуар и сбил женщину с двумя детьми, один из которых находился в коляске. Виновница ДТП совершила наезд на пешеходов, не справившись с управлением. Женщина, стоявшая на тротуаре с малолетними, скончалась на месте происшествия.

Позднее стало известно, что один из двух пострадавших детей умер. После аварии ребенок находился в состоянии клинической смерти. Прибывшие на место происшествия врачи не смогли его реанимировать. Женщина, которая находилась за рулем машины, заявила, что потеряла сознание за рулем.

Позже стало известно, что виновница ДТП могла находиться в состоянии наркотического опьянения.