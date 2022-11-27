В Москве автомобиль сбил на тротуаре женщину с двумя детьми

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На северо-западе Москвы легковой автомобиль Kia вылетел на тротуар и сбил женщину с двумя детьми, один из которых находился в коляске. Женщина погибла, один ребенок пострадал, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

ДТП произошло на улице Свободы. За рулем автомобиля находилась 37-летняя женщина. Предполагается, что она совершила наезд на пешеходов, не справившись с управлением.

Женщина, находившаяся на тротуаре, скончалась на месте происшествия. Пострадавший ребенок госпитализирован. О его самочувствии, а также о состоянии другого ребенка не сообщается. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Москве подросток, находившийся за рублем автомобиля Toyota Corolla, сбил на пешеходном переходе женщину. Она была госпитализирована. По словам несовершеннолетнего, машину он купил в прошлом месяце, скрыв при этом от продавца свой возраст.