Скончался ребенок, пострадавший в ДТП на улице Свободы в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Один из двух детей, пострадавших в ДТП на улице Свободы в столице, скончался, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы. Ранее от полученных травм скончалась мать несовершеннолетних. По данным Telegram-канала «112», погиб семилетний ребенок, который после аварии находился в состоянии клинической смерти. Прибывшие на место происшествия врачи не смогли его реанимировать.

Ребенок скончался, — указано в сообщении ведомства.

Как передает «112», женщина, которая находилась за рулем машины, утверждает, что потеряла сознание за рулем. В ближайшее время ей предстоит пройти медосвидетельствование. Водительский стаж у виновницы ДТП с 2009 года.

Сегодня вечером на северо-западе Москвы легковой автомобиль Kia вылетел на тротуар и сбил женщину с двумя детьми, один из которых находился в коляске. Находившаяся за рулем женщина совершила наезд на пешеходов, не справившись с управлением. Женщина, стоявшая на тротуаре с малолетними, скончалась на месте происшествия.

Ранее в Москве подросток, находившийся за рублем автомобиля Toyota Corolla, сбил на пешеходном переходе женщину. Она была госпитализирована. По словам несовершеннолетнего, машину он купил в прошлом месяце, скрыв при этом от продавца свой возраст.