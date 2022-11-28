Сбившая насмерть мать с ребенком женщина была в состоянии наркоопьянения

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Женщина, которая вечером 27 ноября за рулем Kia сбила мать с двумя детьми на северо-западе Москвы, в момент аварии находилась в состоянии наркотического опьянения, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. Ее дело передано для рассмотрения в СК, в ближайшее время ей предъявят обвинение о нарушении правил дорожного движения (п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ). Женщине может грозить от восьми до 15 лет тюрьмы.

По результатам медицинского освидетельствования у 37-летней подозреваемой, находившейся за рулем автомобиля, установлено состояние опьянения (наркотического), — сказано в сообщении.

Инцидент произошел вечером 27 ноября на улице Свободы в Москве. Легковой автомобиль Kia вылетел на тротуар и сбил женщину с двумя детьми, один из которых находился в коляске. Виновница ДТП совершила наезд на пешеходов, не справившись с управлением. Женщина, стоявшая на тротуаре с малолетними, скончалась на месте происшествия.

Позднее стало известно, что один из двух пострадавших детей умер. После аварии ребенок находился в состоянии клинической смерти. Прибывшие на место происшествия врачи не смогли его реанимировать. Женщина, которая находилась за рулем машины, заявила, что потеряла сознание за рулем.