При столкновении двух трамваев в Новосибирске пострадали 12 человек

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При столкновении двух трамваев в Кировском районе Новосибирска пострадали 12 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на городскую больницу № 34. Они получили ушибы, переломы и черепно-мозговые травмы. Среди пострадавших также есть два 17-летних подростка.

В больницу поступили 12 пострадавших, двое из них — подростки 17 лет, — сообщили в больнице.

По информации местного ГУ МЧС, авария произошла в 19:16 по местному времени (15:16 мск). К работам по ликвидации последствий аварии привлечены десять сотрудников экстренных служб, а также три единицы спецтехники. Помимо этого, на месте работает экипаж ДПС и скорая помощь.

Очевидцы сообщили, что столкновение произошло на светофоре: в стоящий на красном сигнале трамвай на большой скорости влетело другое транспортное средство, передает Telegram-канал «НГС». Один из очевидцев уточнил, что при столкновении в одном из трамваев вылетели поручни.

В мэрии Новосибирска сообщили, что на месте ДТП также работают сотрудники «Горэлектротранспорта» и трамвайного депо.

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