Внук забил бабушку молотком за недовольство его образом жизни В Ростовской области внук забил бабушку молотком за недовольство его образом жизни

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Суд в Ростовской области вынес приговор в отношении 23-летнего местного жителя и его 22-летней невесты за циничное и спланированное убийство родной бабушки мужчины, сообщает «КП — Ростов-на-Дону» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По информации издания, внук, недовольный упреками в свой адрес относительно образа жизни, нанес 66-летней женщине девять ударов молотком по голове.

Как рассказал источник, в ходе следствия было установлено, что бабушка воспитывала мужчину с детства, заменив ему родителей. Тот же, в свою очередь, в 23 года успел жениться, завести ребенка и развестись, а через несколько месяцев нашел новую невесту. При этом после службы в армии молодой человек нигде не работал.

На этой почве у него с бабушкой, с которой он жил в одной квартире, часто вспыхивали скандалы. Пенсионерка упрекала внука в том, что тот не платит алименты, много гуляет и в целом ведет праздный образ жизни, — рассказал источник.

По его словам, мужчина часто жаловался на бабушку любовнице и однажды заявил, что хочет убить ее. Невеста его поддержала и пообещала помощь в избавлении от тела после убийства. Накануне преступления пара долго обсуждала детали в переписке по телефону, что впоследствии стало важной уликой для следователей. Вечером внук дождался, пока женщина заснет, после чего нанес ей девять ударов молотком по голове. Пенсионерка скончалась мгновенно. Затем пара приступила к «уборке».

Они перенесли тело из кухни в ванную, завернули его в ковер, обернули полиэтиленом. Затем отмыли квартиру от крови, а погибшую спрятали в заброшенном месте, накрыв сверху травой и бетонной плитой, — продолжил источник.

Однако, несмотря на это, злоумышленников быстро задержали. В отношении мужчины завели уголовное дело об убийстве, в отношении женщины — по статье «Пособничество в убийстве». В результате суд приговорил внука к 9,5 года колонии строгого режима, его подельницу — к восьми годам колонии общего режима.

Ранее в Санкт-Петербурге 16-летний молодой человек вместе с приятельницей забил насмерть молотком 13-летнюю школьницу во время интернет-эфира. После задержания подросток признался, что совершил убийство «ради лайков».