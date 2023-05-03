16-летний блогер до смерти избил молотком 13-летнюю подругу ради лайков В Петербурге задержали 16-летнего блогера, убившего молотком 13-летнюю подругу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге 16-летний молодой человек вместе с приятельницей избил насмерть молотком 13-летнюю школьницу во время интернет-эфира, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». По информации канала, позднее несовершеннолетнего задержали, о его сообщнице информации нет. Задержанный является стримером.

По данным «Mash на Мойке», о пропаже 13-летней девочки ее родители сообщили 1 мая. В тот день 16-летний блогер со своей 15-летней подругой пригласили ее в лес в районе поселка Парголово «дать интервью». Пара вела онлайн-трансляцию, в ходе которой девушка задавала вопросы школьнице. Позднее подросток нанес жертве не менее 10 ударов молотком. Тело девочки он закопал в заранее подготовленную могилу вместе с вещами убитой.

После задержания подросток сознался в совершенном убийстве. По его словам, он хотел совершить суицид, но в итоге решил сесть в тюрьму.

Ранее треш-блогер из Кохмы Ивановской области Дмитрий Серов во время прямого эфира довел до слез и избил девочку, а потом заявил, что он педофил. Мужчину проверяла полиция. На видео ребенок рыдает и говорит, что хочет домой, но блогер не дает девочке уйти. Кроме того, сообщается, что мужчина показал на камеру, как именно он насилует детей.

До этого стало известно, что свыше 60% россиян считают необходимым блокировать контент, который распространяют так называемые треш-стримеры. По их мнению, государству следует принять законопроекты по ограничению деятельности такого рода стримеров и повысить ответственность соцсетей за размещение подобного контента.