Под Петербургом загорелся мусорный полигон

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Мусорный полигон загорелся на Волхонском шоссе под Санкт-Петербургом, сообщает Telegram-канал «78 Новости». По информации канала, на месте работают специальные службы.

Отмечается, что существует риск перекидывания огня на деревья.

Ранее в поселке Трусово Астраханской области горел мусор на площади три тысячи квадратных метров. Ведомство добавило, что существовала угроза распространения огня на рядом стоящие здания. На месте работали 15 единиц техники и 38 человек личного состава МЧС. При этом спасательные группы действовали согласно повышенному рангу пожара.

До этого сообщалось, что огонь вспыхнул в кафе быстрого питания в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. Пожар охватил дом № 34а по улице Кораблестроителей. Информация о пострадавших среди работников и посетителей заведения не поступала. Также еще один пожар произошел на Васильевском острове в Петербурге. Огонь охватил исторический особняк, находившийся на реставрации. К тушению пламени были привлечены 32 спасателя и шесть единиц специальной техники. Кроме того, пожар вспыхнул и в Ленинградской области. Загорелась территория птицефабрики рядом с Лагово. К моменту приезда пожарных огонь распространился на 300 квадратных метров. По одной из версий, причиной пожара стал поджог.