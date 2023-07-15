Под Санкт-Петербургом загорелись постройки бывшей птицефабрики На территории бывшей птицефабрики под Лагово в Ленинградской области начался пожар

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Пожар произошел вечером 15 июля на территории бывшей птицефабрики под Лагово в Ленинградской области. Об этом сообщает телеканал «78». По имеющимся данным, там горят хозяйственные постройки.

Площадь пожара составляет 300 квадратных метров.

По информации СМИ, до начала пожара на территории предприятия видели неизвестных молодых людей. Предполагается, что они могли устроить поджог, чтобы на пепелище было проще собирать металлолом.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге на Васильевском острове загорелся дом. По данным МЧС, пожару был присвоен дополнительный номер 1БИС. К тушению огня привлечены 32 спасателя и шесть единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.

Также сильный пожар произошел в строящемся ЖК «Черная речка, 41» в Санкт-Петербурге. Очевидцы засняли, как черный густой дым валит вверх. Пострадавших в результате возгорания не было.