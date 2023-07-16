В Астраханской области загорелась свалка площадью 3 тыс. кв. м

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В поселке Трусово Астраханской области горит мусор на площади три тысячи квадратных метров, сообщает пресс-центр главного управления МЧС по области. Ведомство добавляет, что есть угроза распространения огня на рядом стоящие здания.

Как отмечает пресс-служба управления, на месте работают 15 единиц техники и 38 человек личного состава. При этом спасательные группы действуют согласно повышенному рангу пожара.

Ранее сообщалось, что огонь вспыхнул в кафе быстрого питания в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. Пожар охватил дом № 34а по улице Кораблестроителей. Информация о пострадавших среди работников и посетителей заведения не поступала. Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются. До этого еще один пожар произошел на Васильевском острове в Петербурге. Огонь охватил исторический особняк, находившийся на реставрации. К тушению пламени были привлечены 32 спасателя и шесть единиц специальной техники.

Также пожар произошел в Ленинградской области. Загорелась территория птицефабрики рядом с Лагово. К моменту приезда пожарных огонь распространился на 300 квадратных метров. По одной из версий, причиной пожара стал поджог. Как уточнили СМИ, незадолго до происшествия вблизи завода заметили несколько молодых людей.