Огонь охватил кафе быстрого питания в Василеостровском районе Петербурга

Фото: t.me/Megapolisonline

Огонь вспыхнул в кафе быстрого питания в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, соответствующий видеоролик опубликован в Telegram-канале «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер». Пожар охватил дом № 34а по улице Кораблестроителей. Информация о пострадавших среди работников и посетителей заведения не поступала. Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются.

Как сообщил источник, горящее заведение специализируется на приготовлении шаурмы. На опубликованных кадрах виден большой столб дыма, возвышающийся над зданием. На место происшествия выехали расчеты пожарной службы.

Ранее еще один пожар произошел на Васильевском острове в Петербурге. Огонь охватил исторический особняк, находившийся на реставрации. К тушению пламени были привлечены 32 спасателя и шесть единиц специальной техники.

Также пожар произошел в Ленинградской области. Загорелась территория птицефабрики рядом с Лагово. К моменту приезда пожарных огонь распространился на 300 квадратных метров. По одной из версий, причиной пожара стал поджог. Как уточнили СМИ, незадолго до происшествия вблизи завода заметили несколько молодых людей.