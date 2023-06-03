Под Калугой установили место падения БПЛА самолетного типа

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Сотрудники экстренных служб установили место падения БПЛА самолетного типа в Кировском районе Калужской области, передает РИА Новости со ссылкой на источник в региональном управлении МЧС. Беслотник полностью разрушился при ударе обземлю и взрыве.

В 11:50 обнаружено место падения БАС в Кировском районе, в 2,5 километра южнее населенного пункта Верхняя Песочня [в лесном массиве], — сообщил источник.

Утром 2 июня в Калужской области упал и сдетонировал неопознанный объект, сообщал губернатор региона Владислав Шапша. В результате взрыва пострадавших и разрушений не было.

1 июня в Дзержинском районе Калужской области рухнул и взорвался беспилотник, сообщали в правительстве региона. На месте падения дрона образовалась воронка и загорелась трава. Инцидент обошелся без пострадавших.