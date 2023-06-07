Под Белгородом при обстрелах ВСУ повреждены 11 тракторов

Фото: МО Украины

Во время очередного обстрела в Белгородской области нанесен урон складскому помещению сельхозпредприятия в селе Грузинское, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Также повреждены 11 тракторов.

Под минометным обстрелом село Грузское Борисовского района. Пострадавших нет. Есть попадание снаряда на территорию сельхозпредприятия, повреждены кровля складского помещения и 11 тракторов. Подомовой обход территории продолжается, — написал Гладков.

Ранее Гладков сообщал, что ВСУ за сутки более 500 раз обстреляли Белгородскую область. По его словам, 460 снарядов выпущено по Шебекинскому городскому округу, 26 взрывных устройств было сброшено с дронов.

Жители города Шебекино были эвакуированы в Белгород утром 7 июня после массированных обстрелов.

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова 6 июня сообщила о гибели трех солдат-срочников в Белгородской области. По ее данным, 1 июня в машину с военнослужащими из-под Екатеринбурга попал снаряд. В результате семь человек получили ранения, еще двое находятся в тяжелом состоянии. Минобороны эту информацию не подтверждало.