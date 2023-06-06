Свердловский омбудсмен сообщила о гибели срочников под Белгородом

Фото: МО РФ

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова заявила о гибели трех солдат срочной службы в Белгородской области, передает E1.RU. Издание сообщает, что 1 июня в машину с уральскими бойцами попал снаряд, семь человек получили ранения, двое — в тяжелом состоянии. Минобороны эту информацию не подтверждало.

Мерзлякова обратилась к начальнику Генштаба РФ Валерию Герасимову и попросила вернуть к месту дислокации частей всех срочников из Свердловской области, которые оказались рядом с Белгородом, Курском, Брянском и Воронежем.

Идет призывная кампания, и мы все-таки не должны использовать ребят, неподготовленных совсем. В данном случае они, конечно, не участвовали в боевых действиях, — сказала она.

Омбудсмен гарантирует, что семьям погибших и раненых помогут со всем необходимым. Мерзлякова также сообщила, что раненых по возможности переведут в Свердловскую область из белгородской больницы.

ЛДПР ранее предложила признать участниками боевых действий срочников, участвовавших в столкновениях в Белгородской области. В апреле военный комиссар Москвы Максим Локтев утверждал, что солдат-срочников в рамках призывной кампании 2023 года не будут направлять в зону проведения специальной военной операции. Полковник подчеркнул, что вопрос находится на контроле военного руководства страны.