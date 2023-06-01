«Окна и двери трясет»: жительницы Шебекино рассказали об обстрелах Жительницы Шебекино пожаловались, что их заранее не предупредили об эвакуации

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Территория стадиона «Белгород Арена», где организован временный пункт размещения эвакуированных граждан

Мать и дочь, проживающие в Шебекино Белгородской области, рассказали журналисту NEWS.ru, что массированные обстрелы ВСУ территории города продолжаются с ночи. Они отметили, что последние два дня в Шебекино были отдаленно слышны обстрелы, но в ночь на 1 июня ситуация стала невыносимой. Сейчас женщины находятся на территории стадиона «Белгород Арена», где организован временный пункт размещения эвакуированных граждан.

Можно было это сделать по-другому и предупредить [об эвакуации] пораньше. Люди просили тем летом. Сказали — нет, приезжайте сами, если хотите. У нас однокомнатная квартира на пятом этаже. Но сейчас очень страшно. Сегодня с трех часов начали обстрелы, до сих пор они не заканчиваются. Ребенок трое суток толком не спит. Мы его носим то в коридор, то в ванную. В однокомнатной квартире все трясет — окна и двери, — сказала дочь жительницы Шебекино.

Мать и дочь живут в городе с 1986 года. Женщина попала в Шебекино по распределению. Сейчас она помогает дочери воспитывать внука. Женщина хочет вернуться в свою квартиру в Шебекино, когда обстрелы закончатся.

Мы хотим вернуться. Нужно переждать эти бомбежки и отодвинуть линию боевого соприкосновения подальше, — сказала дочь.

Ее мать отметила, что в их квартире остались две канарейки, которых они не смогли взять с собой. Они определяли по птицам, когда начнутся обстрелы. Незадолго до ударов канарейки прижимались друг к другу.

31 мая из Шебекинского и Грайворонского городских округов начали вывозить детей из-за участившихся обстрелов ВСУ.