Под Белгородом нашли неизвестный предмет, спущенный на парашюте Гладков сообщил о спущенном на парашюте неизвестном предмете в приграничном селе Белянка

Фото: Максим Захаров/РИА Новости

В селе Белянка Белгородской области на парашюте был спущен неизвестный предмет, написал в Telegram глава региона Вячеслав Гладков. Место обнаружения предмета оцепили, работает следственная группа.

В селе Белянка рядом с частным жилым домом на парашюте спущен неизвестный предмет. Место оцеплено, работает следственная группа, — написал губернатор.

Немногим ранее 28 мая Гладков сообщил, что очередной обстрел со стороны Украины в Белгородской области пришелся на село Муром. По его словам, с дрона было атаковано зернохранилище сельхозпредприятия. В селе была повреждена линия электропередачи. Аварийные бригады и оперативные службы начали устранять последствия обстрела.

До этого губернатор сообщал, что в селе Безлюдовка снаряд прилетел на территорию базы отдыха, из-за чего там тоже произошел пожар. В селе Белянка на парашюте был спущен неизвестный предмет. Также в самом Шебекино произошел пожар на территории одного из предприятий.

Утром 28 мая село Новая Таволжанка попало под разрушительный обстрел. Снаряды повредили четыре частных дома, газопровод и линию электропередачи. Человеческих жертв по итогам дня нет.