Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае выросла до 54 тысяч гектаров В Хабаровском крае тушат 56 очагов лесных пожаров, разросшихся до 54 тысяч гектаров

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

В Хабаровском крае общая площадь лесных пожаров достигла свыше 54 тысяч гектаров, с 56 очагами возгорания, сообщили в Министерстве лесного хозяйства и лесопереработки региона. За последние сутки площадь пожаров увеличилась на более чем 8,3 тысячи гектаров.

На территории Хабаровского края зарегистрировано 56 пожаров на общей площади 54 224 гектара: действующие — 55 (на 54 039 гектарах), локализован один пожар на 185 гектарах. За истекшие сутки обнаружено 12 пожаров на 375 гектарах, ликвидировано четыре — на 254, — говорится в отчете министерства.

Для борьбы с пожарами мобилизованы 255 специалистов, а также задействовано семь единиц специализированной техники и 10 летательных аппаратов, включая самолеты Ан-2 и С-182, а также вертолеты Ми-8 и Р-44.

Ранее руководитель Прогностического центра «METEO» Александр Шувалов рассказал, что в этом году в Сибири, в частности, в Кемеровской и Новосибирской областях, могут возникнуть крупные лесные пожары.

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 августа рассмотреть вопрос о целесообразности введения уголовной ответственности за преднамеренные поджоги леса и травы. Он подчеркнул, что уголовная ответственность может наступить вне зависимости от нанесенного ущерба.