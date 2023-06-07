Метеоролог допустил возникновение крупных пожаров в Сибири Метеоролог Шувалов: в Сибири могут возникнуть крупные лесные пожары

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

В этом году в Сибири могут возникнуть крупные лесные пожары, заявил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. Он отметил, что в Кемеровской и Новосибирской областях возможно появление смога. Также в ближайшее время там могут возникнуть грозы и град.

Пожары из-за жары в Кемеровской области уже скорее всего есть, просто все предупреждены. Наверное, не кидают окурки по сторонам. Скорее там сейчас появится смог, из-за слабого ветра и накопления вредных примесей в нижних слоях. Я уже видел фотографии из Новосибирска с дымкой, характерной для смога. Также хочу отметить, что ослабление жары не пройдет без последствий, оно может быть связано с достаточно интенсивными когнитивными явлениями — града, гроз и шквала, поэтому слом погоды не проходит даром, — рассказал Шувалов.

Специалист отмечал, что аномальная жара под 40 градусов и выше, которая сейчас фиксируется в Сибири, связана с приходом горячего воздуха из Казахстана. По его словам, этот процесс синоптики предсказывали уже давно, и ничего сверхъестественного в нем нет.

При этом он подчеркнул, что уже сейчас в ряде городов идет постепенное снижение температуры в ряде городов, например, в Омске. По словам прогнозиста, в Новосибирске, Кемеровской области и Барнауле со дня на день также пройдут грозы и начнутся похолодания.

Ранее заслуженный спасатель России Александр Гофштейн посоветовал жителям городов в жаркую погоду оставаться в тени, не сидеть долго на солнце, а также избегать длительного пребывания в общественном транспорте.