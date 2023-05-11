Спасатель дал советы, как пережить жару в мегаполисе Спасатель Гофштейн посоветовал не пользоваться общественным транспортом в жару

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Пережить жару в мегаполисах намного сложнее, поэтому жители городов должны стараться во время прогулок оставаться в тени, не сидеть долго на солнце, а также избегать длительного пребывания в общественном транспорте, рассказал в беседе с «360» заслуженный спасатель России Александр Гофштейн. По словам специалиста, в городах жара ощущается сильнее, чем на открытом пространстве, за день дома и асфальт раскаляются и не успевают остыть за ночь.

Если у вас есть кондиционер — радуйтесь, если у вас кондиционера нет — имейте в виду, что держать окна открытыми нехорошо. Потому что излишек этой дневной температуры раскалит вашу комнату, там находиться будет невозможно, — отметил спасатель.

Если дома нет кондиционера, то охлаждаться придется самостоятельно. Для этого можно, например, поставить в комнате таз и бросить в него простыню. Такой способ поможет охладить и увлажить помещение, пояснил Гофштейн. Он также посоветовал периодически пить воду, чтобы не допустить обезвоживания, и не ходить по улице с непокрытой головой, чтобы не получить тепловой удар.

Кроме того, по его словам, в жаркую погоду стоит ограничить физические нагрузки, употребление пищи и алкоголя.

Надо иметь в виду, что всякие переедания во время жары тоже сказываются негативно. Риск заполучить что-нибудь такое нехорошее, типа там того же инфаркта или инсульта, при жаре и переедании сильно возрастает, — подчеркнул спасатель.

Ранее ряд СМИ сообщили, что в ряде регионов России предстоящее лето будет аномально жарким — температура воздуха будет прогреваться до плюс 40 градусов. Как отметил руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов, подобные температуры возможны только на юге страны и на крайнем юге Сибири. Синоптик подчеркнул, что сейчас невозможно с уверенностью говорить о географическом положении волн тепла летом.