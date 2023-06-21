Поджигателям леса и травы пригрозили уголовной ответственностью Путин допустил введение уголовной ответственности за поджоги леса и травы

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Президент России Владимир Путин поручил до 1 августа рассмотреть вопрос о целесообразности введения уголовной ответственности за преднамеренные поджоги леса и травы. Он подчеркнул, что уголовная ответственность может наступить вне зависимости от нанесенного ущерба. Сообщение российского лидера опубликовано на сайте Кремля.

Правительству РФ: рассмотреть вопрос о целесообразности внесения в законодательство РФ изменений, предусматривающих уголовную ответственность за намеренные поджоги сухой растительности и (или) лесных насаждений вне зависимости от наступившего ущерба. Доклад – до 1 августа 2023 года, — говорится в сообщении Путина.

Как заявлял ранее эксперт по выживанию Михаил Макеев, массовые пожары весной 2023 года на Урале возникли из-за человеческого фактора. По его словам, возгорания в лесу происходят из-за того, что люди нарушают правила разведения огня, приготовления шашлыков, не тушат за собой костры или специально поджигают.

О необходимости ужесточить наказания за поджоги леса заявляла еще в 2022 году депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия — За жизнь» Галина Хованская. Учитывая потери и последующие затраты, следует ввести уголовную ответственность, отмечала она.