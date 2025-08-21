Переговоры Путина и Трампа на Аляске
21 августа 2025 в 10:56

Пилот лишился прав после жесткой посадки гидроплана в лесу

Командир гидросамолета лишен свидетельства после экстренной посадки под Томском

Командир самолета-амфибии типа «Борей», который в июне совершил жесткую посадку в Чаинском районе Томской области, на год лишился прав, передает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. По данным ведомства, у пилота отсутствовало право управления на данный класс воздушного судна.

По инициативе транспортной прокуратуры пилот привлечен к административной ответственности, предусмотренной ч. 4 ст. 11.5 КоАП РФ (управление воздушным судном лицом, не имеющим права управления им), действие свидетельства частного пилота приостановлено на 1 год, — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что летчик Эндрю Блэквуд-Мюррей разбился на легкомоторном самолете во время авиашоу в Южной Африке. Происшествие случилось еще 14 августа на фестивале, посвященном авиационному саммиту, однако тело пилота до сих пор не нашли.

До этого у российского учебного самолета Diamond DA42 отлетело шасси во время полета в Ульяновской области. На борту воздушного судна было два человека: инструктор и курсант училища гражданской авиации. Самолет успешно посадили на землю, никто не пострадал.

