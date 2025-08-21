Пилот лишился прав после жесткой посадки гидроплана в лесу Командир гидросамолета лишен свидетельства после экстренной посадки под Томском

Командир самолета-амфибии типа «Борей», который в июне совершил жесткую посадку в Чаинском районе Томской области, на год лишился прав, передает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. По данным ведомства, у пилота отсутствовало право управления на данный класс воздушного судна.

По инициативе транспортной прокуратуры пилот привлечен к административной ответственности, предусмотренной ч. 4 ст. 11.5 КоАП РФ (управление воздушным судном лицом, не имеющим права управления им), действие свидетельства частного пилота приостановлено на 1 год, — рассказали в ведомстве.

